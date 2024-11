Orientare in cariera reincarcata: Un nou start pentru tinerii vulnerabili

Fundatia Crestina Diakonia din Sfantu Gheorghe, in colaborare cu Fundatia HEKS/EPER Romania, a organizat si anul acesta programul destinat sprijinirii tinerilor vulnerabili in orientarea profesionala. Proiectul, aflat in cel de-al treilea an de implementare, este finantat de fundatia elvetiana si are ca scop integrarea acestor tineri pe piata muncii dupa absolvirea scolii profesionale.Scoala liderilor - Primul pas catre dezvoltarea personalitatii de liderProgramul a debutat cu "Scoala ... citește toată știrea