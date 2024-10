Ozun: Un barbat aflat sub influenta alcoolului a lovit gardul unui imobil si a parasit locul accidentului

Miercuri, 16 octombrie 2024, in localitatea Ozun, un barbat in varsta de 37 de ani a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta, conducea un autoturism pe DJ 103B, a pierdut controlul vehiculului si a avariat gardul unui imobil, a fugit de la locul faptei, dar a fost rapid identificat. In urma testarii s-a constatat ca avea 2,76 mg/l alcool pur in aerul expirat."In dupa-amiaza zilei de miercuri, 16 octombrie 2024, un barbat de 37 de ani, aflat la volanul unui autoturism pe DJ 103B, in ... citește toată știrea