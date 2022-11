(P) Principalele prioritati ale guvernului condus de premierul liberal Nicolae Ciuca in acest an de mandat

Principalele prioritati ale guvernului condus de premierul liberal Nicolae Ciuca, in acest an de mandat, au fost protejarea populatiei si a economiei de efectele crizelor de la nivel international:Pachetul "Sprijin pentru Romania", in valoare de 17,3 miliarde de lei, a oferit un sprijin celor vulnerabili si a fost consolidat mediului de afaceri.Cresterea veniturilor romanilor pentru a atenua din impactul situatiei economice dificile. Punctul de pensie va creste cu 12,5%, iar salariul minim ... citeste toata stirea