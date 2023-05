Cele doua Scoli Militare de Subofiteri Jandarmi au dat startul unei noi sesiuni de admitere, iar unul dintre cele 700 de locuri scoase la concurs poate fi chiar al tau.Cererea-tip de inscriere se descarca de pe site-ul Jandarmeriei Covasna, apoi se completeaza in mod olograf, se semneaza si se transmite scanata, exclusiv in format electronic, pe adresa de e-mail: recrutare@jandarmeriacovasna.ro, pana pe data de 5 mai 2023.Data limita la care pot fi depuse dosarele in volum complet este 15 ... citeste toata stirea