Papp Adolf este noul director al DGASPC Covasna

Vineri, 16 februarie, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Covasna, a avut loc ceremonia de numire a domnului Papp Adolf in functia de director. Cu o experienta vasta de peste 30 de ani in domeniul serviciilor sociale, Papp Adolf aduce o inalta expertiza in gestionarea si dezvoltarea sistemului social si de protectie a copilului.Fiind, de-a lungul timpului, asistent social, formator, supervizor si evaluator, Papp Adolf a initiat si coordonat