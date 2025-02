"Paracetamol Challenge": cum ajung adolescentii de la un trend viral pe TikTok la un pericol real?

Un nou fenomen circula pe retelele de socializare si pune in pericol viata adolescentilor. Este vorba de "Paracetamol Challenge", care presupune inghitirea unor cantitati mari de paracetamol, iar cel care ajunge sa petreaca cele mai multe zile in spital castiga. Dar ce ii determina, de fapt, sa accepte astfel de provocari? Cum influenteaza retelele sociale comportamentul lor si de ce percep pericolele diferit? Am stat de vorba cu psihologul Gratiela Stroie pentru a intelege mecanismele ... citește toată știrea