Parada militara si aviatica la 80 de ani de la eliberarea orasului Sfantu Gheorghe de sub ocupatie straina

Aniversarea a 80 de ani de la eliberarea orasului Sfantu Gheorghe de sub ocupatie fascisto-hortysta a fost marcata, duminica, prin ceremonii militare si religioase, precum si printr-o parada aviatica.Festivitatile au inceput cu comemorarea generalului Grigore Balan, precum si a celorlalti eroi cazuti in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial in luptele pentru eliberarea orasului Sfantu Gheorghe si a Ardealului de Nord.Evenimentul s-a desfasurat la bustul generalului Grigore Balan, ... citește toată știrea