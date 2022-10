Parcare suplimentara in zona Cimitirului comun, cu ocazia zilei de 1 Noiembrie

Ca si in anii precedenti, Cimitirul comun din Sfantu Gheorghe este pregatit sa-i primeasca pe toti cei care vor sa se reculeaga la mormintele rudelor sau ale celor dragi cu ocazia zilei de 1 Noiembrie. In acest sens, TEGA a amplasat mai multe cosuri de gunoi decat de obicei, dar si 6 puncte de colectare mobile."Ne pregatim sa primim rudele si persoanele care vor sa isi aminteasca de cei dragi: in ultimele saptamani am curatat mai temeinic cimitirul, iar in pregatire pentru Ziua Mortilor stim ... citeste toata stirea