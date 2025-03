Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna: barbat omorat in bataie de fiu dupa ce a cerut un pahar cu vin

Inculpatul (A.R.), in varsta de 29 de ani, aflat sub influenta alcoolului, si-a agresat tatal, (A.G.), de 52 de ani, pe 5 ianuarie, in comuna Turia. Incidentul a avut loc dupa ce tatal i-a cerut un pahar cu vin. Fiul este cercetat acum pentru violenta in familie sub forma omorului calificat dupa ce a lovit victima pe tot corpul, la intamplare, iar apoi a aruncat-o in geamul de la usa de intrare in camera. In urma leziunilor, barbatul de 52 de ani a murit."In fapt, s-a retinut ca, in seara de ... citește toată știrea