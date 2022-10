Parchetul din Targu Secuiesc iese cu precizari in dosarul penal de purtare abuziva, care vizeaza un profesor covasnean

Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc a iesit cu precizari in legatura cu dosarul penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunii de purtare abuziva, in care este vizat un cadru didactic din judetul Covasna. Institutia precizeaza, printre altele, ca un medic legist a concluzionat ca elevul in varsta de 12 ani care s-a prezentat la spital, moment care a generat inceputul anchetei politiei, prezenta leziuni traumatice pentru a caror vindecare sunt necesare 3-4 zile de ingrijiri ... citeste toata stirea