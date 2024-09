Parcul de agrement si lacul din Cartierul Garii din Sfantu Gheorghe, aproape de finalizare

Lucrarile de reabilitare a lacului de agrement din Cartierul Garii din Sfantu Gheorghe, incepute in urma cu trei ani printr-un proiect cofinantat din fonduri europene, se apropie de finalizare.Viceprimarul municipiului Sfantu Gheorghe, Toth Birtan Csaba, a declarat pentru AGERPRES ca incheierea proiectului depinde de finalizarea lucrarilor la viitoarea cofetarie de pe insula aflata in mijlocul lacului."Speram sa se finalizeze in acest an. Terminarea hidroizolarii fundului lacului depinde de ... citește toată știrea