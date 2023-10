Este doliu in Biserica Buna Vestire din Sfantu Gheorghe. Preotul Ioan Cucu a plecat la Ceruri, la 76 de ani, in dimineata zilei de miercuri, 11 octombrie. Slujba de inmormantare va avea loc vineri, la ora 12:00, dupa Sfanta Liturghie."Bunul Dumnezeu l-a chemat la Liturghia cereasca in aceasta dimineata pe bunul parinte al nostru Ioan Cucu. Bunul Dumnezeu sa-i faca parte de odihna vesnica in Imparatia Sa. Amin!Slujba se va oficia in Biserica Buna Vestire din Sfantu Gheorghe, miercuri si joi, ... citeste toata stirea