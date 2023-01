Parintele Vasile Antonie Tamas, covasneanul anului 2022: "Simt ca voi reusi sa dublez numarul de initiative si rezolvari in acest an"

In cadrul Galei Superlativelor OCV/CovasnaMedia 2022, preotul Vasile Antonie Tamas din Valcele a fost premiat "Covasneanul anului", in urma voturilor exprimate de catre cititori. Acesta a fost nominalizat datorita proiectului "Biserica Bucuriei Copiilor", in cadrul careia, din donatiile oamenilor de bine, a construit un mic lacas de cult in Hetea, un catun sarac din comuna Valcele. Aici se strang sute de copii saraci, pe care ii ajuta cu hrana, haine, dulciuri si jucarii, cu mobilizarea masiva ... citeste toata stirea