Parintii femeii cu handicap grav din Baraolt, care si-au tinut propria fiica in captivitate mai bine de 10 ani, raman in arest preventiv. Ei au fost initial arestati preventiv pentru 30 de zile in 5 aprilie, dar, la expirarea masurii, termenul arestarii preventive a fost extins pentru inca 30 de zile, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, procurorul Cosmin Gheorghe Andras.Perioada maxima pentru care putea ... citeste toata stirea