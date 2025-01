Partiile de schi de la Sugas Bai raman inchise deocamdata din cauza vremii

In timp ce schiorii din Poiana Brasov stau la cozi de zeci de metri pentru pentru a se bucura de partii, cele de la Sugas Bai raman inchise din cauza temperaturilor ridicate. Reprezentantii Sepsi Rekreativ spun ca nu pot porni tunurile de zapada pana cand vremea nu va deveni suficient de rece.Pentru a produce zapada artificiala este nevoie ca temperaturile sa scada sub -5 grade Celsius, iar in prezent, vremea nu permite acest lucru."Au functionat tunurile doua zile, dar atat a tinut frigul. ... citește toată știrea