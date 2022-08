Pastrarea identitatii nationale a romanilor din Covasna, Harghita si Mures, dezbatuta la Universitatea de Vara Izvoru Muresului

Pastrarea si afirmarea identitatii nationale a romanilor din Covasna, Harghita si Mures va fi unul dintre subiectele centrale ale editiei a XIX-a a Universitatii de Vara Izvoru Muresului, din perioada 14 - 18 septembrie, care se va desfasura sub tema "Pentru o Romanie a secolului XXI unita sub semnul tricolorului si al idealului national".Universitatea de Vara Izvoru Muresului este organizata de Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, in parteneriat cu Fundatia Nationala ... citeste toata stirea