Pasunile reintra in programul de impaduriri prin PNRR. Guvernul a aprobat actul normativ. Cresterea suprafetei de padure este o masura-cheie in lupta impotriva schimbarilor climatice si a desertificarii, pe care Partidul National Liberal si-a asumat-o."Proprietarii celor 2.300 de hectare de pasune care au depus deja proiecte vor fi eligibili pentru impaduriri. Intregul program are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, ... citeste toata stirea