Patinoar artificial, cu centru de recuperare medicala, la Sfantu Gheorghe

Planurile pentru construirea unui patinoar acoperit langa Arena Sepsi au ajuns la etapa in care Guvernul trebuie sa aprobe indicatorii tehnico-economici, avand in vedere ca investitia este pe lista Companiei Nationale de Investitii (CNI), potrivit primarului Antal Arpad. O precizare importanta este ca in incinta acestuia va fi amenajat si un centru medical de recuperare, a mai punctat edilul."Vom construi un patinoar artificial acoperit. Aici proiectul este gata, indicatorii tehnico-economici ... citeste toata stirea