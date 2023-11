Cei 105 ani scursi de la Marea Unire vor fi sarbatoriti si in judetul Covasna cu traditionalele ceremoniale militare si religioase, discursuri si depuneri de coroane. Astfel de evenimente vor avea loc, la fel ca in fiecare an, la Sfantu Gheorghe, Intorsura Buzaului, Targu Secuiesc si Covasna.Programul ceremonialelor militare organizate de Institutia Prefectului Judetul Covasna si Centrul Militar Judetean Covasna, vineri, 1 Decembrie 2023, este urmatorul:* Ora 11:00, Troita Eroilor Neamului, ... citeste toata stirea