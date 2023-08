Valoarea trusoului, care are ca scop sprijinirea familiilor cu nou-nascuti din Micfalau, s-a marit, la finalul lunii iunie, de la 1.000 la 2.000 de lei. La finalul saptamanii trecute, patru astfel de trusouri au ajuns la cei care au adus pe lume un bebelus. Pachetele contin lucrurile necesare in primele luni de viata ale celor mici. Reprezentantii autoritatii locale spun ca asteapta si alte sugestii pentru ajutorarea familiilor din localitate care au copii."Multumim in numele micutului pentru ... citeste toata stirea