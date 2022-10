Patru masini avariate intr-un accident la Targu Secuiesc

Trei masini parcate pe strada Fabricilor din Targu Secuiesc au fost avariate duminica dupa-amiaza, de un alt autoturism condus de un sofer in varsta de 59 de ani. Potrivit IPJ Covasna, acesta a pierdut controlul volanului dupa ce a adormit in timp ce conducea vehiculul auto.Din fericire, in urma accidentului in care a rezultat avarierea celor patru autoturisme, nu au fost victime, ci doar pagube materiale.Soferul in cauza a fost sanctionat contraventional cu avertisment, ne-a mai informat ... citeste toata stirea