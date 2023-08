La data de 28.08.2023, in jurul orei 12:20, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu Secuiesc au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Molnar Jozsias din municipiu.Din verificari, politistii au stabilit ca un barbat de 38 ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Molnar Jozsias, in dreptul unei unitati comerciale, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si ar fi intrat in coliziune cu patru autoturisme parcate regulamentar, pe ... citeste toata stirea