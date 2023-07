Patru tineri din Covasna si Harghita pleaca luni, 17 iulie, intr-o expeditie in Georgia. Aventura lor are si doua cauze nobile in spate. Acesti curajosi aventurieri se pregatesc sa urce pe varful Kazbek, intr-un efort de a strange fonduri pentru tratamentul paliativ al unei fetite de 7 ani din Targu Mures si pentru a ajuta un tata de 39 de ani din Sfantu Gheorghe sa obtina un scaun cu rotile electric nou. Expeditia lor va dura o saptamana si va fi documentata intr-un jurnal foto-video pe ... citeste toata stirea