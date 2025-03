Pe 12 si 13 martie, impozitele si taxele locale pot fi achitate si la Coseni si Chilieni

Primaria Sfantu Gheorghe si Directia de Finante Publice Locale informeaza locuitorii ca in ziua de 12 martie 2025, miercuri, impozitele si taxele locale pot fi achitate si la Coseni, la Casa comunala, intre orele 9:30-14:00, iar in data de 13 martie 2025, joi, la Chilieni, in cladirea scolii, intre orele 9:30-14:00.Se acorda bonificatie de 9% pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2025, a impozitului/taxei pe cladire, a impozitului/taxei pe teren si a impozitului asupra ... citește toată știrea