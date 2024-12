Pe ATV, fara permis si sub influenta alcoolului

Un barbat in varsta de 51 de ani a fost depistat vineri dupa-amiaza, de politistii Serviciului Rutier, in timp ce conducea un ATV pe drumul comunal DC 15A, in localitatea Marcus, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, acesta se afla si sub influenta alcoolului.Barbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice, conform procedurilor, in vederea stabilirii alcoolemiei exacte, transmit politistii."Vineri dupa-amiaza, ... citește toată știrea