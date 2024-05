Pedibus implineste 3 ani de existenta (CP)

Aniversarea va fi sarbatorita vineri in Piata Centrala cu premii si surprize pentru copii si voluntari.Programul Pedibus implineste pe 17 mai trei ani de cand a fost lansat la Sfantu Gheorghe, fiind o initiativa a Primariei prin care se doreste motivarea elevilor din oras sa mearga la scoala pe jos.In ultimul an, Pedibus s-a bucurat de prezenta a 678 de voluntari in cele 33 de saptamani ale programului, dintre acestia 60 fiind parinti activi. Media zilnica totala pe cele 10 trasee a fost de ... citește toată știrea