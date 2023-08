Programul Pedibus, lansat de autoritatile locale din Sfantu Gheorghe in primavara anului 2021 cu scopul de a determina cat mai multi elevi din clasele primare sa mearga pe jos la scoala, va fi reluat incepand cu data de 11 septembrie, odata cu incepere noului an de invatamant.Coordonatoarea Pedibus, Buslig Kincso, a declarat ca programul s-a bucurat de succes, intre 130 si 150 de copii participand la acesta in fiecare dimineata.Busling Kincso a mentionat ca Pedibus-urile, cum au fost ... citeste toata stirea