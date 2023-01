Pensionarea este rodul muncii de o viata si intelepciunea unui nou inceput

S-a incheiat astazi (luni, 30 ianuarie), remarcabila cariera militara a domnului colonel Nastuta Adrian Constantin, care lasa in urma rodul muncii de o viata in serviciul patriei.28 de ani de eroism, onestitate si munca fara a astepta vreo rasplata.De-a lungul carierei, a dat dovada de profesionalism, rezultatele muncii fiindu-i recompensate in anul 2017, cand a fost imputernicit ca inspector-sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Mihai Viteazul" al judetului Covasna, pentru o ... citeste toata stirea