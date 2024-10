Persoana de 34 de ani arestata preventiv pentru trafic de droguri, in Targu Secuiesc

In noaptea de 4 spre 5 octombrie, in cadrul unei razii organizate de autoritati in Targu Secuiesc, o persoana a fost prinsa in flagrant cu aproximativ 190 de grame de amfetamina. Drogurile de mare risc erau ascunse intr-o perna in portbagajul autoturismului in care se afla, conform unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Covasna. Mai grav este ca ancheta de pana acum arata ca tinte erau tinerii aflati la baluri ale bobocilor.Acum, persoana de 34 de ani ... citește toată știrea