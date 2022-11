Persoanele cautate pentru ca au luat 1.900 de lei uitati intr-un bancomat s-au prezentat la Politie

Cele doua persoane banuite ca si-ar fi insusit in mod ilegal circa 1.900 de lei uitati intr-un bancomat din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, in urma cu aproape 10 zile, s-au prezentat joi la Politie pentru a returna banii, la scurt timp dupa ce autoritatile au solicitat sprijinul populatiei pentru identificarea acestora."Cele doua persoane cautate de politisti in vederea stabilirii raspunderii judiciare, in cadrul cercetarilor derulate intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea