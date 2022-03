"Persoanele cu un anumit profil de personalitate tind sa devina victime ale unui psihopat"

Psihologul Consuela Banciu din Sf. Gheorghe a lansat luni, 21 martie, prima sa carte "Psihopatul din viata mea", care nu numai ca a atras in foaierul Teatrului "Andrei Muresanu", la evenimentul de lansare, un numar foarte mare de persoane, dar in doar cateva zile, fara prea multa promovare, a si fost cumparata de aproape 3000 de persoane. Altfel spus, nici n-a fost tiparit bine primul tiraj, ca s-a si epuizat.Este o stare de fapt care nu conduce decat la concluzia ca subiectul abordat in ... citeste toata stirea