Perspective pentru o piata agroalimentara moderna, la Sfantu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe a aprobat in cea mai recenta sedinta Studiul de fezabilitate cu elemente D.A.L.I. privind construirea unei hale agroalimentare in strada Banki Donat.Documentele estimeaza ca investitia se va ridica la peste 46 de milioane de lei. Este un proiect al autoritatilor care completeaza celelalte demersuri initiate, cel putin birocratic, in zona strazilor Banki Donat, Csaszar Balint si Nicolae Iorga."Avand in vedere intentia municipalitatii de a ... citeste toata stirea