Pesta micilor rumegatoare: Covasna neafectata, dar restrictiile raman in vigoare

De la jumatatea lunii iulie, de cand s-a descoperit primul focar al pestei micilor rumegatoare in Romania, judetul Covasna a reusit sa ramana fara animale sacrificate din cauza acestei boli. Masuri de preventie sunt inca in vigoare.In luna iulie a fost descoperit primul focar de pesta a micilor rumegatoare in judetul Tulcea, iar de atunci au fost sacrificate la nivel national peste 220.000 de animale. Din cauza acestei situatii, ciobanii au organizat proteste in Timis, la inceputul lunii ... citește toată știrea