Peste 1.000 de cereri pentru lemne de foc si la Primaria Sita Buzaului

Cererea de lemn de foc a inregistrat o crestere semnificativa si la Primaria Sita Buzaului. Pana la finele anului, autoritatile vor onora peste 1.000 de solicitari.Edilul comunei, Nicolae Stoica, ne-a spus ca nu au fost dificultati in a gestiona cresterea numarului de cereri, pentru ca in zona oamenii sunt gospodari si au facut solicitarile din timp, chiar din ianuarie, astfel ca inainte de venirea iernii mare parte din cereri este solutionata."Consider ca am gestionat foarte bine, avand in ... citeste toata stirea