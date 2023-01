Peste 1.000 de masini vechi scoase din circulatie cu programul "Dam valoare rablei tale"

Peste 1.000 de masini cu o vechime de cel putin un deceniu au fost scoase din circulatie in ultimii doi ani in municipiul Sfantu Gheorghe, dupa ce Primaria a lansat programul "Dam valoare rablei tale".Potrivit primarului Antal Arpad, programul s-a dovedit a fi un succes, iar statisticile releva o crestere a numarului masinilor ecologice din municipiu."Succesul programului nostru 'Dam valoare rablei tale' se vede si in statisticile pentru anul trecut, cand cresterea din ultimii ani a ... citeste toata stirea