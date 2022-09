Peste 1,2 milioane de lei, rectificare bugetara in favoarea intretinerii drumurilor judetene

In cea mai recenta sedinta, de vineri, 9 septembrie, consilierii judeteni au adoptat o rectificare bugetara, in care s-a prevazut o suma de peste 1,2 milioane de lei pentru intretinerea drumurilor judetene. In acelasi timp, aproape 2,6 milioane de lei s-au indreptat catre finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului.In ceea ce priveste intretinerea drumurilor judetene, documentele oficiale arata ca este vorba despre interventiile din timpul verii, dar si al iernii. Totodata, ... citeste toata stirea