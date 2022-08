Peste 10 milioane de lei ar putea ajunge si la Turia, prin PNI "Anghel Saligny"

Pe lista obiectivelor de investitii a Programului National de Investitii (PNI) "Anghel Saligny", comuna Turia apare cu doua proiecte. Localitatea ar putea primi, dupa semnarea contractelor, peste 10 milioane de lei pentru modernizarea strazilor.Cele doua solicitari vizeaza "Reabilitare strazi in trup (n.red. cartier, potrivit autoritatilor locale) Baile Balvanyos si Reabilitare Strada nr. 4 in localitatea Turia", in valoare de 3.875.804 lei, si "Modernizare strazi in localitatea Turia", in ... citeste toata stirea