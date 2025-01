Peste 100 de jandarmi mobilizati, 19 sanctiuni aplicate si zero incidente majore, in minivacanta din 24 - 26 ianuarie

19 sanctiuni, in valoare totala de aproape 7.500 lei au aplicat jandarmii covasneni in minivacanta de "Mica Unire", arata un bilant transmis de IPJ Covasna. Tot aici se precizeaza ca in aceasta perioada nu au fost inregistrate incidente majore."Pentru siguranta comunitatii, in perioada 24 - 26 ianuarie 2025 peste 100 de jandarmi covasneni au actionat pe raza judetului atat independent, cat si alaturi de celelalte structuri cu atributii in domeniu pentru asigurarea unui climat optim de ordine ... citește toată știrea