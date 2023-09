In curand, preparatele ar putea fi duse la spital, insa conducerea SJU Covasna exprima ingrijorare cu privire la aceasta masuraLa farmacia Medicom din Sfantu Gheorghe, in ultima zi de joi a fiecarei luni, se colecteaza medicamente expirate. De la inceputul acestui an s-au strans peste 100 de kilograme de astfel de deseuri, considerate periculoase. Unitatea are contract cu o firma care colecteaza deseuri periculoase, iar urmatoarea actiune va avea loc joi, pe 28 septembrie. In acelasi timp, se ... citeste toata stirea