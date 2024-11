Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani

Politistii din cadrul Serviciului Ordine Publica Covasna - Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol, in colaborare cu specialistii din cadrul Garzii Forestiere Brasov au actionat in perioada 24 octombrie - 5 noiembrie a.c. pentru combaterea activitatilor ilegale in domeniul silvic, pe raza judetului Covasna.Conform unui comunicat de presa transmis de IPJ Covasna, politistii si specialistii din cadrul Garzii Forestiere au aplicat sanctiuni in valoare de 30.000 de lei dupa ... citește toată știrea