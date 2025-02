Peste 100 de ordine de protectie provizorii emise de politie in judetul Covasna, in 2024

Pe parcursul anului 2024 instantele au emis peste 120 de ordine de protectie. De asemenea, politistii din judetul Covasna au eliberat, pe parcursul anului trecut, peste 100 de ordine de protectie provizorii pentru victimele violentei in familie.Conform unui raport transmis de IPJ Covasna, numarul cazurilor de violenta domestica a crescut in 2024 fata de anul precedent. Acest lucru se poate datora si faptului ca victimele au mai multa incredere sa apeleze la autoritati in situatii de acest tip. ... citește toată știrea