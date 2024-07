Peste 100 de participanti, la "Pui de Brad" - Editia a 40-a

In perioada 24-28 iunie 2024 s-a desfasurat, intr-o atmosfera de entuziasm si creativitate, Concursul National Interdisciplinar "Pui de Brad" organizat de Clubul Copiilor Intorsura Buzaului, concurs inclus in C.P.E.E.N.I. al Ministerului Educatiei a ajuns la cea de-a 40-a editie, marcand patru decenii de excelenta educationala si dezvoltare a talentelor in randul elevilor din Romania. Acest eveniment, devenit deja o traditie, reuneste anual sute de elevi din toata tara, oferindu-le ocazia de ... citește toată știrea