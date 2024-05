Peste 110 interventii ale ISU Covasna in minivacanta de Paste

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a avut 114 interventii in minivacanta de Pastele ortodox. Dintre acestea, opt au fost dupa producerea unor accidente rutiere si in sase cazuri pompierii au intervenit pentru stingerea unor incendii izbucnite la locuinte sau anexe gospodaresti.In cazul accidentelor rutiere, ISU Covasna a intervenit pentru "acordarea asistentei medicale de specialitate, precum si transportul victimelor la unitatile medicale arondate in vederea ... citește toată știrea