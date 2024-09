Peste 120 de pompieri covasneni, in sprijin dupa inundatiile catastrofale din Galati si Vaslui

Numarul pompierilor militari care au plecat in misiuni in judetele Galati si Vaslui pentru a ajuta oamenii afectati de inundatiile catastrofale recente se ridica la 122. Cel mai nou grup, de 52 de salvatori, a plecat duminica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Mihai Viteazul" al judetului Covasna.Actiunea autoritatilor face parte dintr-un efort coordonat la nivel national pentru salvarea vietilor oamenilor, minimalizarea pagubelor si pentru a oferi sprijin in ... citește toată știrea