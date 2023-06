Pe toata durata minivacantei de 1 iunie si Rusalii, peste 140 de politistii vor actiona, in medie, zilnic, pentru siguranta cetatenilor.Principalul obiectiv al politistilor covasneni este de a asigura ordinea si linistea publica, astfel incat cetatenii sa fie in siguranta. Politistii vor actiona, in medie, zilnic, cu aproximativ 70 de mijloace de interventie si cu 9 aparate radar.Politistii de la ordine publica vor fi prezenti in teren, in zonele turistice si zonele de agrement de pe raza ... citeste toata stirea