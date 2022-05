Peste 16 ani de inchisoare pentru barbatul care a impuscat doi politisti la Barcani

Barbatul din comuna Barcani, judetul Covasna, care in noiembrie 2020 a impuscat doi politisti ce se aflau in timpul serviciului, a fost condamnat la 16 ani si 8 luni de inchisoare. Covasneanul a fost gasit vinovat pentru "ultraj, in forma tentativei de omor calificat", "violenta in familie, in forma tentativei la omor", dar si de "uz de arma fara drept".Decizia definitiva a fost data de Curtea de Apel Brasov, in data de 19 mai a.c. In luna februarie a acestui an, Tribunalul Covasna il ... citeste toata stirea