Peste 160 de kilograme de articole pirotehnice confiscate in perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna au desfasurat inca din octombrie activitati in cadrul planului de actiune "PIROTEHNIC". Acestia au aplicat amenzi, au deschis dosare penale si au confiscat peste 160 de kilograme de articole pirotehnice, evaluate la peste 44 de mii de lei."Actiunile au inclus 420 de controale si verificari in acest domeniu. In urma acestora, 28 de persoane au fost identificate ca desfasurand activitati ilegale cu articole pirotehnice.Pentru ... citește toată știrea