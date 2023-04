Peste 170 de evenimente culturale, artistice, sportive si gastronomice sunt cuprinse in programul celei de-a 30-a editii a Zilelor Sfantu Gheorghe, ce va avea loc in perioada 23-30 aprilie, informeaza organizatorii."Saptamana culturala" va fi deschisa duminica, 23 aprilie, la ora 19,00, cu un concert vocal simfonic sustinut de 170 de artisti, care vor interpreta "Requiemul" de Giuseppe Verdi pe scena Arenei Sepsi din municipiu.Tot in cadrul "Saptamanii culturale", marti, 25 aprilie, de la ... citeste toata stirea