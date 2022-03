Peste 2.300 de cazuri la UPU si peste 7.800 de consultatii in Policlinica, in februarie

Raportul pe februarie al Spitalului Judetean de Urgenta arata ca peste 2.300 de persoane s-au prezentat luna trecuta la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din Sfantu Gheorghe, mai putine cu aproape 400 decat in ianuarie. Totusi, a crescut numarul prezentarilor la specialistii din Policlinica, de la 7.700 (in ianuarie), la peste 7.800 in februarie, cu toate ca luna trecuta a fost mai scurta.Dintre cazurile care au ajuns la Urgente, in 781 de cazuri s-a necesitat internarea. Luna trecuta, la UPU ... citeste toata stirea