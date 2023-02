Peste 20 de caini de la adapostul din Campul Frumos vor fi eutanasiati

Adapostul de la Campul Frumos este prea plin, iar unii dintre cei peste 160 de caini isi fac veacul acolo inca din 2018. Chiar si asa, pe strazile din municipiu, inca umbla animale nesupravegheate, mai ales in cartierul Orko. Pentru ca se pregateste o actiune de "curatare" a zonei de caini vagabonzi, e nevoie de spatiu in adapostul de la Campul Frumos. Din acest motiv, in zilele urmatoare, 24 de caini de acolo vor fi eutanasiati, spun autoritatile locale. Este vorba de patrupezi agresivi, care ... citeste toata stirea